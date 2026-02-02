КВ, выплаты, профиль и договор ​

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Когда выплачивается КВ? КВ начисляется в течение 30 минут с момента оплаты полиса.

Есть ли минимальная сумма для получения денег? Да, есть, это 1000 рублей, пока вы не накопили такое КВ, вы не можете перевести деньги на свою карту. Это связано с тем, что по каждому платежу мы делаем много проверок и если мы будем проводить тысячи платежей по десять рублей в день, мы не сможем заниматься развитием сайта.

Я отправил заявку, а денег нет Дождитесь следующего рабочего дня, если в течение него ничего не пришло, напишите нам на sergey@agentbroker.ru с вашей почты, указав ФИО из выплаты и сумму и мы проверим начисление

Как получить КВ? Для получения КВ после начисления КВ вам необходимо заполнить заявку на получение КВ.

Где посмотреть ставки КВ по всем компаниям? КВ можно посмотреть на странице примерных ставок вознаграждения. Обратите внимание, это примерные ставки КВ, так как в каждом случае страховая компания рассчитывает КВ отдельно в момент расчёта.

Где отображается КВ за оформленные полисы? Все ваше актуальное КВ можно посмотреть на странице с историей расчетов в разделе Отчеты — там есть все начисления и списания

Где заполнить профиль? Ваш профиль вы можете посмотреть в разделе Профиль.