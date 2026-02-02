О сервисе АгентБрокер

Мы предлагаем провести предварительный расчет в "одном окне" сразу в нескольких страховых компаниях. Вы можете выбрать наиболее выгодное предложение по страхованию и рассчитать примерную стоимость полиса Электронного ОСАГО.

Вся информация для предварительного расчета вноситься с предварительного согласия клиента. В случае если клиент не согласен производить предварительный расчет, либо передавать необходимые для предварительного расчета свои персональные данные (ФИО клиента, серия и номер дата выдачи и подразделение выдавшее паспорт, серию и номер и дату выдачу водительского удостоверения, дату выдачи первого водительского удостоверения (необходимо для корректного расчета коэффициента "бонус- малус") электронную почту и номер мобильного телефона клиента) необходимые для предварительного расчета, то необходимо прекратить предварительный расчет на данной площадке.

При предварительном расчете стоимости электронного полиса ОСАГО учитываются сведения о собственнике ТС, допущенных к управлению водителях и о транспортном средстве. Расчет премии осуществляется в соответствии с утвержденными Банком России страховыми тарифами по ОСАГО с применением утвержденных страховщиком размеров базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО. Цена электронного полиса ОСАГО зависит от таких параметров, как:

мощность двигателя и другие характеристики автомобиля;

стаж и возраст водителя;

количество лиц, допущенных к управлению машиной;

регион и город проживания собственника автомобиля;

коэффициент «бонус-малус».

Узнав предварительную стоимость Электронного полиса ОСАГО Вам будет предоставлена возможность предложить оформить клиенту электронный полис ОСАГО на сайте выбранной страховой компании (на нашей платформе это происходит, посредством интеграции с сайтами страховщика) и оплата происходит именно на сайте выбранной клиентом страховой компании через банк выбранный страховой компанией для осуществления платежей.

Клиент может безопасно оплатить электронный полис ОСАГО по полученной ссылке от страховой компании банковской картой Visa, MasterCard, Maestro и национальной платежной картой «Мир» с применением защищенных каналов связи непосредственно в страховую компанию.

В случае если у клиента нет с собой карты, Вы можете с предварительного согласия клиента оплатить электронный полис ОСАГО со своей карты, но стоит учесть, что в чеке будет указан номер Вашей карты, и в случае расторжения или изменения электронного полиса ОСАГО будут необходимы данные Вашей карты.

После оформления оплаты электронного полиса ОСАГО по ссылке страховой компании необходимо будет отдать полученный от страховой компании фискальный электронный кассовый чек Клиенту вместе с бланком полиса (если он пришел на Вашу почту). Если был указан адрес электронной почты клиента, то чек и полис придет на указанный адрес непосредственно клиенту.

Перед оплатой убедитесь, что на карте подключен сервис 3DS для защиты платежей в интернете. Если Вам приходят смс-коды для подтверждения онлайн-покупок, значит, 3D Secure на вашей карте активирован. Принцип и условия активации сервиса можно уточнить у вашего банка-эмитента. К тому же согласно требований 54-ФЗ Вам будет направлен оформленный электронный кассовый фискальный чек от имени страховой компании о проведенной финансовой операции. Электронный полис и кассовый чек от выбранной страховой компании приходит на указанную вами в предварительном расчете электронную почту. Мы рекомендуем использовать электронную почту и номер мобильного телефона клиента, так как в некоторыми страховыми компаниями при предварительном расчете направляются необходимые данные для формирования личного кабинета в страховой компании.