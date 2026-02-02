О сервисе АгентБрокер
О сервисе АгентБрокер
Мы предлагаем провести предварительный расчет в "одном окне" сразу в нескольких страховых компаниях. Вы можете выбрать наиболее выгодное предложение по страхованию и рассчитать примерную стоимость полиса Электронного ОСАГО.
Вся информация для предварительного расчета вноситься с предварительного согласия клиента. В случае если клиент не согласен производить предварительный расчет, либо передавать необходимые для предварительного расчета свои персональные данные (ФИО клиента, серия и номер дата выдачи и подразделение выдавшее паспорт, серию и номер и дату выдачу водительского удостоверения, дату выдачи первого водительского удостоверения (необходимо для корректного расчета коэффициента "бонус- малус") электронную почту и номер мобильного телефона клиента) необходимые для предварительного расчета, то необходимо прекратить предварительный расчет на данной площадке.
При предварительном расчете стоимости электронного полиса ОСАГО учитываются сведения о собственнике ТС, допущенных к управлению водителях и о транспортном средстве. Расчет премии осуществляется в соответствии с утвержденными Банком России страховыми тарифами по ОСАГО с применением утвержденных страховщиком размеров базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО. Цена электронного полиса ОСАГО зависит от таких параметров, как:
- мощность двигателя и другие характеристики автомобиля;
- стаж и возраст водителя;
- количество лиц, допущенных к управлению машиной;
- регион и город проживания собственника автомобиля;
- коэффициент «бонус-малус».
Узнав предварительную стоимость Электронного полиса ОСАГО Вам будет предоставлена возможность предложить оформить клиенту электронный полис ОСАГО на сайте выбранной страховой компании (на нашей платформе это происходит, посредством интеграции с сайтами страховщика) и оплата происходит именно на сайте выбранной клиентом страховой компании через банк выбранный страховой компанией для осуществления платежей.
Клиент может безопасно оплатить электронный полис ОСАГО по полученной ссылке от страховой компании банковской картой Visa, MasterCard, Maestro и национальной платежной картой «Мир» с применением защищенных каналов связи непосредственно в страховую компанию.
В случае если у клиента нет с собой карты, Вы можете с предварительного согласия клиента оплатить электронный полис ОСАГО со своей карты, но стоит учесть, что в чеке будет указан номер Вашей карты, и в случае расторжения или изменения электронного полиса ОСАГО будут необходимы данные Вашей карты.
После оформления оплаты электронного полиса ОСАГО по ссылке страховой компании необходимо будет отдать полученный от страховой компании фискальный электронный кассовый чек Клиенту вместе с бланком полиса (если он пришел на Вашу почту). Если был указан адрес электронной почты клиента, то чек и полис придет на указанный адрес непосредственно клиенту.
Перед оплатой убедитесь, что на карте подключен сервис 3DS для защиты платежей в интернете. Если Вам приходят смс-коды для подтверждения онлайн-покупок, значит, 3D Secure на вашей карте активирован. Принцип и условия активации сервиса можно уточнить у вашего банка-эмитента. К тому же согласно требований 54-ФЗ Вам будет направлен оформленный электронный кассовый фискальный чек от имени страховой компании о проведенной финансовой операции. Электронный полис и кассовый чек от выбранной страховой компании приходит на указанную вами в предварительном расчете электронную почту. Мы рекомендуем использовать электронную почту и номер мобильного телефона клиента, так как в некоторыми страховыми компаниями при предварительном расчете направляются необходимые данные для формирования личного кабинета в страховой компании.
Как оформить предварительный расчет
В верхнем правом углу нажимаете произвести предварительный расчет Е-ОСАГО, либо в верхней вкладке сделать расчет.
Открывается вкладка, на которой необходимо будет ввести данные для предварительного расчета:
- об автомобиле (Государственный номер (при наличии), номер и дату документа Паспорта технического средства (ПТС) либо свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС)
- о водителе/водителях (ФИО, номер и серию вод. удостоверения, дату его выдачи, дату выдачи первого вод удостоверения для проверки стажа)
- о страхователе (ФИО, номер и дату выдачи паспорта, код подразделения выдавшего паспорт, дату рождения и адрес регистрации)
- о собственнике (ФИО, номер и дату выдачи паспорта, код подразделения выдавшего паспорт, дату рождения и адрес регистрации)
Если водитель, страхователь, и собственник является одним лицом, данные можно скопировать, нажав соответствующую кнопку.
Указать желаемую дату срока начала действия полиса, адрес электронной почты и номер мобильного телефона (на указанную почту будет направлен оформленный полис, и также возможно направление СМС от страховой компании, для проверки пользователя).
Для автомобилей старше 3 лет необходимо внести номер и срок действия диагностической карты.
Предварительный расчет всегда можно сохранить в "черновиках" через кнопку СОХРАНИТЬ.
Почему не проходит предварительный расчет полиса Электронного ОСАГО
Перед отправкой данных на расчет в страховые компании необходимо сверить данные в форме предварительного расчета. Возможно, в передаваемых данных на предварительный расчет остались "неактуальные данные" либо проверить дату оформления предварительного расчета.
Как правило указание данных ПТС, дает больше % проходимости предварительных расчетов. По возможности используйте данные ПТС. Если во время сохранения "зависла марка либо модель авто", то необходимо повторить выбор марки авто и модели.
Некоторые компании устанавливают временные ограничения на оформляемые Электронные полисы ОСАГО. Поэтому просьба сверять дату действия полиса с текущими условиями страховых компаний (указано справа возле кнопки рассчитать).
Также в случае невозможности оформления мы рекомендуем указывать емайл и телефон клиента, так как компании "запоминают" адреса и телефоны, с которых часто проходят предварительные расчеты, и блокируют расчеты.
Как проверить полис?
Все полисы включая электронные можно проверить на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА):
- статус бланка и принадлежность страховой компании проверяются по номеру полиса: https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/bsostate....
- наличие действующего договора определяется по VIN, госномеру либо номеру кузова автомобиля: https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policy.ht...
- по номеру полиса ОСАГО можно проверить сведения о застрахованном автомобиле: https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/osagovehi...
Чтобы проверить любой полис ОСАГО, в том числе и электронный полис ОСАГО на подлинность в онлайн-режиме, укажите номер и серию полиса. Возможны следующие варианты статуса документа:
- находится у страхователя – электронный полис является действительным;
- находится у страховщика – возможно, компания еще не успела внести в базу изменения (на это уходит несколько дней);
- потерял силу или утерян – означает, что полис обязательного страхования ответственности является недействительным;
- напечатан производителем – данный бланк договора не был передан страховой компании.
Чтобы проверить подлинность полиса ОСАГО по номеру автомобиля, необходимо ввести государственный номер, либо номер кузова либо VIN.
Это позволяет определить тип полиса, а также компанию, которая его выдала.
Чтобы проверить информацию о транспортном средстве, которое указано в договоре автострахования, следует ввести номер и серию полиса на ОСАГО, а также дату, на которую запрашиваются сведения.
У некоторых страховых компаний есть свои страницы по проверке полисов:
Как узнать какие регионы и компании сейчас доступны
Мы сделали уникальную страницу: https://agentbroker.ru/status Здесь мы ведем статистику о том, какие компании доступны, какие партнеры считают и какие регионы доступны прямо сейчас. Из хорошего, мы решили, что эта информация нужна всем, вы можете давать эту ссылку друзьям и знакомым, она доступна без регистрации.
Как это понять?
- Работает и зеленый фон = был успешный расчет за последний час
- Есть проблемы и желтый фон = был успешный расчет, но последний раз 12 часов назад
- Не работает = не было успешных расчетов за последние 12 часов и наши программисты уже изучают почему
А почему не все регионы показаны? Статистика будет накапливаться, как только кто-то сделает расчет по региону или страховой компании его цвет поменяется.