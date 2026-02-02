Что такое страхование путешественников?

Страхование путешественников это полис для выезжающих за рубеж (ВЗР). Когда вы покидаете территорию РФ у вас больше нет возможности получить бесплатную помощь по Обязательному Медицинскому Страхованию (ОМС). То есть в случае любой проблемы со здоровьем, или заболевания вам придется оплачивать все медицинские услуги самостоятельно, во многих странах, эти услуги очень дорогие, и могут стоить до нескольких тысяч евро просто за прием врача.

Купив полис ВЗР (Туристической страховки) вы автоматически получаете страховую защиту от компании, и в случае перелома или травмы, или другого заболевания, все расходы по лечению будут оплачены.