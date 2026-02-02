Для пользователей

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От чего зависит стоимость полиса? При расчете стоимости полиса ОСАГО учитываются сведения о собственнике ТС, допущенных к управлению водителях и о транспортном средстве. Расчет премии осуществляется в соответствии с утвержденными Банком России страховыми тарифами по ОСАГО с применением утвержденных страховщиком размеров базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО. Цена ОСАГО зависит от таких параметров, как: мощность двигателя и другие характеристики автомобиля; стаж и возраст водителя; количество лиц, допущенных к управлению машиной; регион и город проживания собственника автомобиля; коэффициент «бонус-малус».

Электронный полис дешевле бумажного? Цена полиса не зависит от способа оформления. Оба варианта имеют одинаковую стоимость, просто вы можете сэкономить время на посещении офиса страховой компании и оформить полис ОСАГО дома в режиме онлайн.

Будет ли учтена скидка за безаварийное вождение? В процессе оформления и расчета мы автоматически проверяем ваши данные через единую информационную систему Российского Союза Автостраховщиков (РСА). Если вы отъездили предыдущий год без аварий, получите скидку за безаварийную езду. При этом обязательно проверяйте корректность введенной информации. Бывает, что пропущенная буква в фамилии или имени водителя приводит к тому, что скидка за безаварийную езду не будет применена, так как данные в системах РСА и переданные через наш сайт просто не совпадут. Вы можете проверить КБМ в РСА: https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/kbm.htm Если Вы считаете, что Ваш КБМ не соответствует, то можете подать заявку на исправление КБМ. Также Вы можете подать Заявление на исправление КБМ.

Как оплатить электронный полис ОСАГО? Узнав точную стоимость ОСАГО, Вы можете оплатить его с помощью банковской карты (VISA, MasterCard). Безопасно оплатить полис можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro и национальной платежной картой «Мир». Перед оплатой убедитесь, что на вашей карте подключен сервис 3DS для защиты платежей в интернете. Если вам приходят смс-коды для подтверждения онлайн-покупок, значит, 3D Secure на вашей карте активирован. Принцип и условия активации сервиса можно уточнить у вашего банка-эмитента. Все платежи происходят на сайте страховой компании и надежно защищены. К тому же согласно требований 54-ФЗ Вам прийдет кассовый чек от страховой компании о проведенной финансовой операции. Чек прийдет на Емайл который Вы укажете.

Как я могу подтвердить наличие полиса ОСАГО инспектору ГИБДД? Инспекторы ГИБДД проверяют легитимность электронного полиса ОСАГО через специальный сервис МВД России или с помощью официального сайта РСА (Российского Союза Автостраховщиков). Информация о порядке проверки сотрудниками ГИБДД электронных полисов ОСАГО доведена до всех заинтересованных лиц Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, в том числе до региональных подразделений Госавтоинспекции письмом от 03.07.2015 №13/12-у-4440. При наличии на данных ресурсах информации, подтверждающей приобретение страховки, согласно ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ, управляющее транспортным средством лицо нельзя привлекать к административной ответственности. Чтобы избежать недоразумений, и для упрощения процедуры проверки электронного полиса ОСАГО необходимо возить с собой распечатку электронной копии, полученной от страховой компании. В любом случае электронный полис ОСАГО или его распечатанная копия равносильны оригинальному полису в бумажном формате и принимаются всеми учреждениями РФ. Рекомендуем всегда иметь при себе полный пакет документов, включая распечатанный полис Е-ОСАГО

Как расторгнуть договор ОСАГО? Договор расторгается по стандартной процедуре в офисе страховой компании. Расторжение договора обязательного страхования досрочно возможно при наступлении следующих случаев: а) смерть гражданина – страхователя или собственника; б) ликвидация юридического лица – страхователя; в) ликвидация страховщика; г) гибель (утрата) транспортного средства, указанного в страховом полисе обязательного страхования. Страхователь вправе досрочно прекратить действие договора обязательного страхования в следующих случаях: а) отзыв лицензии страховщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; б) замена собственника транспортного средства. Страховщик вправе досрочно прекратить действие договора обязательного страхования, если: а) выявлены ложные или неполные сведения, представленные страхователем при заключении договора обязательного страхования, имеющие существенное значение для определения степени страхового риска; б) имеют место иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации; при досрочном прекращении действия договора обязательного страхования по одному из оснований страхователь имеет право на возмещение части страховой премии из расчёта (СП/365)* на оставшееся количество дней – 23%. Для расторжения вам потребуется: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, оригинал договора страхования ОСАГО, банковские реквизиты, на которые будут перечислены средства, а также документ, который подтверждает причину расторжения договора страхования (договор купли-продажи, справка об утилизации ТС, постановление о возбуждении уголовного дела по факту угона ТС и т. п.). В случаях, предусмотренных законом об ОСАГО, возможно прекращение действия полиса и возврат части страховой премии. Для расторжения договора необходимо обратиться в офис страховой компании в которой оформлен полис. Договоры страхования ОСАГО, заключенные на срок следования к месту регистрации, расторжению не подлежат! Расторжение договора ОСАГО, оформленного в электронном виде Расторжение электронного договора ОСАГО возможно только в офисе страховщика. Для расторжения договора необходимо обратиться в любой офис страховщика с заявлением о расторжении договора и документами, подтверждающими основания для расторжения договора.

Можно ли оплатить ОСАГО в рассрочку? Федеральным законом предусмотрена возможность оплаты полиса только единовременным платежом.

Нужно ли покупать «Зелёную карту», если у меня уже есть ОСАГО? Да, нужно, так как ОСАГО действует только на территории Российской Федерации.

Можно ли заключить договор ОСАГО сейчас, но чтобы он вступил в силу через месяц? Да, такая возможность предусмотрена Федеральным законом об ОСАГО.