10 часто задаваемых вопросов про ОСАГО: что должен знать каждый страховой агент?
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Содержание
- Какие документы необходимы для покупки полиса ОСАГО?
- На какой период оформляется полис ОСАГО?
- В чем разница между КАСКО и ОСАГО?
- Какие факторы определяют цену ОСАГО?
- Как получить полис ОСАГО на авто с иностранной регистрацией?
- Как действовать при ДТП, если полис просрочен, недействителен или является поддельным?
- Что представляет собой безальтернативное возмещение убытков?
- Что такое КБМ? Каким образом он определяется? Как проверить? Что предпринять, если клиент не согласен со значением КБМ?
- Какие последствия ждут при указании недостоверных данных в электронном полисе ОСАГО?
- Лимиты страховых выплат по ОСАГО в 2023 году
Материал представляет собой практическое руководство для страховых агентов по основным вопросам, связанным с полисами ОСАГО: необходимые документы, сроки действия, отличия от других видов страхования, ценообразование, нестандартные ситуации и размеры страховых сумм.