10 часто задаваемых вопросов про ОСАГО: что должен знать каждый страховой агент? ​

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Какие документы необходимы для покупки полиса ОСАГО? На какой период оформляется полис ОСАГО? В чем разница между КАСКО и ОСАГО? Какие факторы определяют цену ОСАГО? Как получить полис ОСАГО на авто с иностранной регистрацией? Как действовать при ДТП, если полис просрочен, недействителен или является поддельным? Что представляет собой безальтернативное возмещение убытков? Что такое КБМ? Каким образом он определяется? Как проверить? Что предпринять, если клиент не согласен со значением КБМ? Какие последствия ждут при указании недостоверных данных в электронном полисе ОСАГО? Лимиты страховых выплат по ОСАГО в 2023 году

Материал представляет собой практическое руководство для страховых агентов по основным вопросам, связанным с полисами ОСАГО: необходимые документы, сроки действия, отличия от других видов страхования, ценообразование, нестандартные ситуации и размеры страховых сумм.