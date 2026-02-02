Частые вопросы об оформлении ОСАГО ​

Здесь мы подготовили подборку наиболее популярных вопросов, которые агенты задают нашей технической поддержке в процессе покупки и получения полисов. Скорее всего, ответ на ваш вопрос уже есть в этом списке.

Темы, которые мы рассмотрим: — Какие документы нужны для оформления полиса Е-ОСАГО? — Какие регионы доступны по ОСАГО? — Сколько водителей можно вписать в полис ОСАГО? — Когда и как после оплаты я получу полис? — Как проверить КБМ водителей в полисе? — Как проверить полис перед оплатой? — Как проверить купленный полис?

Если после прочтения останутся вопросы — обращайтесь в чат поддержки, мы всегда на связи.

Какие документы нужны для оформления полиса Е-ОСАГО?

Паспорт собственника и страхователя

СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) или ПТС (паспорт транспортного средства)

Водительские удостоверения (тех, кто будет допущен к управлению)

** Какие регионы доступны по ОСАГО?** Каждая страховая компания самостоятельно определяет перечень регионов, в которых она принимает транспортные средства на страхование. На платформе АгентБрокер доступно большинство регионов РФ, однако некоторые территории закрыты для оформления из-за повышенной убыточности. Посмотреть актуальный список доступных регионов по каждой страховой вы можете в разделе «Моя комиссия».

** Сколько водителей можно вписать в полис ОСАГО?**

В процессе оформления договора можно указать до 5 водителей. Количество водителей выбирается в блоке «Водители». Если водителей больше пяти — остальных можно будет добавить в офисе страховой компании, либо рекомендуем рассмотреть вариант полиса без ограничений по числу водителей.

** Когда и как после оплаты я получу полис?**

Как только оплата пройдёт, электронный полис ОСАГО станет доступен для скачивания прямо на странице третьего этапа оформления — вместо ссылки на оплату там появятся печатные формы. Кроме того, полис будет отправлен на email, указанный на первом этапе «Расчёт и оформление». Обычно это занимает от 3 до 15 минут, но иногда ожидание может растянуться до 50–60 минут. Если полис долго находится в статусе «Ждёт оплаты», попробуйте на 3-м шаге нажать кнопку «Проверить статус оплаты». Если ожидание превысило 20 минут — напишите в чат технической поддержки.

** Как оформить полис по договору купли-продажи?**

Если при регистрации в ГИБДД автомобиль получает новые госномера, в блоке «Транспортное средство» отметьте галочку «Без номера» (она находится в левом верхнем углу блока). В качестве документа на автомобиль укажите серию и номер ПТС (паспорт транспортного средства), поскольку при постановке на учёт будет выдано новое СТС.

В блоке «Собственник» укажите лицо, которое фигурирует в договоре купли-продажи.

Когда автомобиль будет поставлен на учёт, страхователю нужно обратиться в офис страховой компании и внести в полис Е-ОСАГО новый номер, хотя это не является обязательным требованием.

** Как проверить КБМ водителей в полисе?**

На первом этапе оформления заполните данные водителя, после чего нажмите на значок лупы в поле КБМ. На платформе АгентБрокер мы подгружаем сведения о КБМ из базы НСИС, чтобы вы могли ознакомиться со значениями коэффициентов по каждому водителю ещё до запуска расчётов.

Однако имейте в виду: каждая страховая компания самостоятельно запрашивает данные по КБМ в НСИС и использует в расчётах собственные значения. В редких случаях сведения о КБМ у разных страховых могут не совпадать с тем, что мы отображаем на первом этапе.

Скидка КБМ на 1-м этапе носит ориентировочный характер. Страховые компании применят те значения КБМ, которые хранятся в базе НСИС на момент расчёта.

Чтобы увидеть, какой именно КБМ учла страховая в расчёте ОСАГО, на втором этапе нажмите ссылку «Коэффициенты расчёта» под стоимостью успешно согласованного договора.

** Как проверить полис перед оплатой?**

Когда все данные заполнены, прокрутите страницу вниз и найдите надпись «Проверить правильность введённых данных». Нажмите на неё и внимательно всё пересмотрите. Нередко приходится вносить правки в уже выпущенный полис именно из-за того, что допущенные неточности не были замечены при оформлении.

Как оформить полис ОСАГО на юридическое лицо?

К сожалению, на данный момент оформить полис ОСАГО для юрлица в онлайн-режиме нельзя. Однако есть два альтернативных варианта:

Через биржу. Подробности о том, как это сделать, доступны по ссылке: биржу несегмента Через менеджера — для этого выберите продукт «Страхование — Оформить за Вас» и отправьте заявку на расчёт.

Менеджер свяжется с вами в течение 1–2 часов по указанному в заявке номеру телефона. Режим работы менеджеров расчёта — будни, с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

**Как оформить полис ОСАГО для автомобиля, зарегистрированного в Казахстане, Беларуси или других странах, а также для автомобиля с иностранными номерами? **

На сегодняшний день оформление онлайн-полиса ОСАГО для автомобилей, зарегистрированных за пределами РФ, а также для машин с иностранными номерами, недоступно.

Оформить такой полис можно через биржу. Подробная информация о процедуре оформления через биржу доступна по ссылке: #.

Что делать, если после оплаты не поступил полис на электронную почту?

Если полис не поступил на email после оплаты, пришлите нам в чат квитанцию об оплате и ID расчёта. Наши специалисты техподдержки обратятся в страховую компанию и запросят полис.

Как расторгнуть полис ОСАГО

Вариант 1: Личный визит

Обратитесь в офис страховой компании: найдите ближайшее отделение и, при необходимости, запишитесь на приём.

Предоставьте пакет документов сотруднику компании.

Если заявление не было подготовлено заранее — его можно заполнить на месте. Проверьте, чтобы все данные были указаны корректно.

Вариант 2: Онлайн-заявление

Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте страховой компании.

Перейдите в раздел «Расторжение полиса» — как правило, он доступен в блоке управления полисами.

Заполните заявление, следуя инструкциям на сайте. Убедитесь в корректности всех данных.

Отправьте заявление на рассмотрение.

После подачи заявления о расторжении дождитесь подтверждения от страховой компании — обычно это занимает от нескольких дней до двух недель. При необходимости уточняйте статус обращения у сотрудников компании.

Какое вознаграждение за полис ОСАГО

Размер комиссионного вознаграждения за оформление полиса ОСАГО зависит от выбранной страховой компании и может меняться.

Актуальные ставки вознаграждения доступны в вашем личном кабинете — перейдите в раздел «Моя комиссия» и выберите категорию «ОСАГО». Прямая ссылка: https://agentbroker.ru/app/userTariff/140495/1

** Как проверить купленный полис? ** Для подтверждения легальности полиса вы можете воспользоваться двумя способами:

На сайте АО НСИС (Национальная Страховая Информационная Система): https://nsis.ru/

Позвонив на горячую линию страховой компании, в которой был приобретён полис — назовите серию и номер полиса и запросите проверку его легальности.

Можно ли внести изменения в полис, если при оформлении была указана неверная цель использования транспортного средства? (Такси)

К сожалению, изменить цель использования ТС через нашу техподдержку не получится — такое изменение не предусмотрено. Для аннулирования полиса потребуется личное обращение в офис страховой компании.

Можно ли до оплаты полиса ОСАГО ознакомиться с образцом полиса и заявления?

Просмотреть образец полиса и заявления до момента оплаты нельзя. Тем не менее, на третьем этапе оформления в разделе «Оплата» вы можете нажать кнопку «Проверить правильность введённых данных», расположенную в левом нижнем углу экрана.