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Что такое Е-Гарант и как с ним работать

Введение

Е-Гарант представлял собой систему онлайн-оформления электронных полисов ОСАГО. После 20 апреля Российский союз автостраховщиков запустил перестраховочный пул, и сервис Е-Гарант фактически прекратил работу.

Назначение системы

Ранее сервис был востребован среди клиентов с повышенным уровнем риска: водителей с открытыми категориями А, С, D и владельцев автомобилей старше 10 лет. Система давала возможность оформить электронный полис без посещения офиса страховой компании.

Алгоритм работы с Е-Гарант

Оформление электронного полиса предполагало следующие шаги:

  1. Ознакомление с условиями (до 60 минут) — выбор страховщика и изучение предложений
  2. Авторизация в личном кабинете (до 20 минут) — вход по специальной ссылке
  3. Верификация данных (до 20 минут) — проверка введённой информации
  4. Загрузка документов (до 3 часов) — сканирование и отправка необходимых файлов
  5. Проверка документов (до 20 минут) — валидация загруженных материалов системой
  6. Корректировка ошибок (до 18 минут) — исправление выявленных неточностей
  7. Оплата полиса (до 5 минут) — завершение процедуры оформления

Актуальное состояние

После введения перестраховочного пула РСА процедура оформления ОСАГО претерпела изменения, и система Е-Гарант в прежнем виде более не функционирует.

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