Что такое Е-Гарант и как с ним работать ​

Е-Гарант представлял собой систему онлайн-оформления электронных полисов ОСАГО. После 20 апреля Российский союз автостраховщиков запустил перестраховочный пул, и сервис Е-Гарант фактически прекратил работу.

Назначение системы ​

Ранее сервис был востребован среди клиентов с повышенным уровнем риска: водителей с открытыми категориями А, С, D и владельцев автомобилей старше 10 лет. Система давала возможность оформить электронный полис без посещения офиса страховой компании.

Алгоритм работы с Е-Гарант ​

Оформление электронного полиса предполагало следующие шаги:

Ознакомление с условиями (до 60 минут) — выбор страховщика и изучение предложений Авторизация в личном кабинете (до 20 минут) — вход по специальной ссылке Верификация данных (до 20 минут) — проверка введённой информации Загрузка документов (до 3 часов) — сканирование и отправка необходимых файлов Проверка документов (до 20 минут) — валидация загруженных материалов системой Корректировка ошибок (до 18 минут) — исправление выявленных неточностей Оплата полиса (до 5 минут) — завершение процедуры оформления

Актуальное состояние ​

После введения перестраховочного пула РСА процедура оформления ОСАГО претерпела изменения, и система Е-Гарант в прежнем виде более не функционирует.