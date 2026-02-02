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Перестраховочный пул в ОСАГО: суть механизма и принципы функционирования

Суть перестраховочного пула в ОСАГО

Перестраховочный пул в системе ОСАГО представляет собой инструмент, запущенный в 2022 году с целью уменьшения финансовой нагрузки на страховщиков. Главная задача этого механизма — равномерное распределение потерь при реализации полисов автогражданки водителям из группы повышенного риска.

Ранее страховые организации старались уклоняться от сотрудничества с убыточными категориями клиентов: начинающими водителями, таксистами и владельцами автобусов с высоким показателем КБМ. При этом законодательство требует от страховщиков заключать подобные договоры в обязательном порядке.

Принципы функционирования пула

До запуска механизма в 2022 году ряд компаний создавал искусственные технические барьеры при оформлении полисов через свои онлайн-сервисы. Внедрение перестрахования кардинально изменило эту ситуацию.

Схема работы:

  • Страховая премия от клиента разделяется на два компонента
  • Первый компонент направляется на покрытие операционных расходов страховщика
  • Второй компонент поступает в общий резерв для возмещения ущерба при авариях
  • Общее собрание участников пула определяет предельные суммы выплат и перечень покрываемых рисков
  • Каждый страховщик по-прежнему несёт полную ответственность перед своими клиентами за выполнение обязательств по полису

Благодаря данному механизму удалось устранить препятствия при получении полисов ОСАГО и гарантировать доступность страховой защиты для всех групп автовладельцев.

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