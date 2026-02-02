Перестраховочный пул в ОСАГО: суть механизма и принципы функционирования
Суть перестраховочного пула в ОСАГО
Перестраховочный пул в системе ОСАГО представляет собой инструмент, запущенный в 2022 году с целью уменьшения финансовой нагрузки на страховщиков. Главная задача этого механизма — равномерное распределение потерь при реализации полисов автогражданки водителям из группы повышенного риска.
Ранее страховые организации старались уклоняться от сотрудничества с убыточными категориями клиентов: начинающими водителями, таксистами и владельцами автобусов с высоким показателем КБМ. При этом законодательство требует от страховщиков заключать подобные договоры в обязательном порядке.
Принципы функционирования пула
До запуска механизма в 2022 году ряд компаний создавал искусственные технические барьеры при оформлении полисов через свои онлайн-сервисы. Внедрение перестрахования кардинально изменило эту ситуацию.
Схема работы:
- Страховая премия от клиента разделяется на два компонента
- Первый компонент направляется на покрытие операционных расходов страховщика
- Второй компонент поступает в общий резерв для возмещения ущерба при авариях
- Общее собрание участников пула определяет предельные суммы выплат и перечень покрываемых рисков
- Каждый страховщик по-прежнему несёт полную ответственность перед своими клиентами за выполнение обязательств по полису
Благодаря данному механизму удалось устранить препятствия при получении полисов ОСАГО и гарантировать доступность страховой защиты для всех групп автовладельцев.