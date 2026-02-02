Территориальный коэффициент ОСАГО — справочная таблица ТК для всех регионов ​

Общие сведения ​

Территориальный коэффициент ОСАГО — один из основных параметров, определяющих итоговую цену полиса автострахования. Данный показатель привязан к региону регистрации транспортного средства и зоне его постоянной эксплуатации.

Для каждого региона установлен собственный территориальный коэффициент, рассчитываемый страховщиками с учётом комплекса факторов. Чем выше уровень риска в конкретном регионе, тем больше значение коэффициента и, соответственно, итоговая стоимость полиса.

Что влияет на размер коэффициента ​

Величина территориального коэффициента зависит от:

Частоты дорожно-транспортных происшествий в регионе

Статистики угонов автомобилей

Прочих факторов, связанных с дорожной обстановкой

Справочная таблица ​

Базовые значения территориальных коэффициентов ОСАГО на 2023-2024 годы для различных субъектов Российской Федерации. Подробные цифры для каждого региона приведены в справочном разделе основного материала.