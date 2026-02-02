Оформление полиса ОСАГО онлайн: пошаговая инструкция и рекомендации от АгентБрокер ​

Цифровые технологии существенно упростили процедуру автострахования. Электронный полис ОСАГО — полноценный юридический документ, обладающий той же силой, что и бумажный аналог, и полностью отвечающий законодательным требованиям.

Общие сведения ​

Получение полиса ОСАГО через интернет занимает считанные минуты и не требует визита в офис страховой компании. Специализированные платформы, такие как «АгентБрокер», делают процедуру ещё проще и доступнее.

Необходимые документы ​

Для получения электронного полиса ОСАГО понадобятся:

Паспортные данные собственника транспортного средства

Сведения о технических характеристиках автомобиля

Информация о водителях (при необходимости)

Порядок оформления ​

Система позволяет получить страховую защиту за три простых шага: быстрое заполнение данных и моментальное получение полиса в электронном формате.

Достоинства цифрового полиса ​

Электронный ОСАГО обладает всеми правами и полномочиями классического бумажного документа, при этом исключает необходимость личного посещения офиса и ускоряет получение страховой защиты.