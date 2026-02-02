Краткосрочный полис ОСАГО: специфика, возможности и достоинства ​

Краткосрочный полис ОСАГО — относительно новая опция для автовладельцев, действующая с 1 марта 2024 года. В соответствии с законом от 4 августа 2023 года введена возможность заключения договоров ОСАГО двух категорий: краткосрочных и долгосрочных.

Краткосрочная разновидность полиса оформляется на период от одного дня до трёх месяцев. Это удобное решение для тех, кому страховка требуется на непродолжительный срок — например, для разовой поездки или временной эксплуатации автомобиля. Теперь водители могут гибко подбирать срок действия полиса в соответствии со своими обстоятельствами и потребностями.

До принятия нового закона полис ОСАГО чаще всего оформлялся на год с возможностью выбора периода использования от трёх месяцев. Новые правила предоставляют значительно большую гибкость при определении сроков страхования.

Механизм работы краткосрочного ОСАГО ​

Ключевая особенность, которую нужно учитывать при приобретении краткосрочного полиса, — отложенное начало действия. Как правило, полис вступает в силу не ранее чем через три дня после покупки, если в договоре не указан иной порядок. Данная мера направлена на предотвращение мошеннических схем, когда страховку оформляют уже после ДТП с целью получения компенсации.

Следует учитывать, что краткосрочный ОСАГО нельзя трансформировать в годовой полис, равно как невозможно конвертировать годовой договор в краткосрочный. Поэтому при покупке необходимо убедиться, что выбранный период действия соответствует реальным потребностям владельца автомобиля.