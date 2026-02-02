Изменения в ОСАГО с 1 января 2025 года ​

С начала 2025 года вступают в силу масштабные поправки в правила ОСАГО, затрагивающие как систему штрафов, так и порядок урегулирования убытков.

Льготная оплата и обновлённые сроки ​

Законодательство в сфере ОСАГО претерпело значительные преобразования. Запущена система льготной оплаты страховых взносов для водителей с безаварийным стажем. Помимо этого, установлены более чёткие временные рамки для рассмотрения и урегулирования страховых случаев.

Ужесточение контроля: новые штрафы за отсутствие ОСАГО ​

Надзорные органы усилили проверки наличия действующего полиса ОСАГО. Штрафы за езду без страховки существенно выросли, а финансовые последствия для нарушителей стали значительно серьёзнее.

В чём значимость изменений? ​

Принятые меры направлены на усиление страховой защиты участников дорожного движения и укрепление системы обязательного автострахования.

Электронное урегулирование убытков: упрощённая процедура ​

Внедрены электронные инструменты, ускоряющие процесс урегулирования убытков. Нововведения облегчают подачу претензий и получение выплат.

Дополнительные поправки: ОСГОП и расширение географии ​

Расширена территориальная база действия программы. Затронуты вопросы, связанные с ОСГОП (Общероссийский союз гарантийных организаций по защите интересов потребителей страховых услуг).

Рекомендации для водителей в 2025 году ​

Автовладельцам следует ознакомиться со всеми обновлёнными требованиями, вовремя оформить или переоформить полис ОСАГО и удостовериться в его действительности перед выездом на дорогу.