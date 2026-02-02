Что влияет на стоимость полиса ОСАГО ​

ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) — самый массовый вид автострахования. Понимание механизма ценообразования полезно как страховым агентам, так и всем, кто интересуется вопросами автострахования.

Стоимость полиса ОСАГО формируется под влиянием нескольких факторов:

Регион регистрации транспортного средства: цена полиса различается по регионам, поскольку статистика ДТП и уровень аварийности варьируются от местности к местности.

Мощность двигателя: чем мощнее автомобиль, тем выше эксплуатационные риски, что отражается на стоимости страховки.

Возраст и водительский стаж: молодые и начинающие водители сталкиваются с повышенной стоимостью ОСАГО из-за более высокой вероятности аварий в этой категории.

Безаварийная история: чем дольше водитель ездит без происшествий, тем значительнее скидка на полис.

Число допущенных к управлению лиц: при включении в полис нескольких водителей стоимость может возрасти.

Период страхования: как правило, при более длительном сроке действия полиса его ежемесячная стоимость снижается.

Прочие параметры: на цену также влияют тип кузова, год выпуска автомобиля, его марка и модель.

Следует помнить: формула расчёта страховой премии у разных компаний может отличаться, поэтому стоимость полиса варьируется в зависимости от выбранного страховщика.