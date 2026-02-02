Регистрация автомобиля без ОСАГО: новые правила ​

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу поправки, отменяющие требование о наличии полиса ОСАГО при регистрации автомобиля в Госавтоинспекции. Законопроект принят Госдумой и вносит изменения в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ».

Новое правило распространяется как на постановку на учёт новых автомобилей, так и на смену собственников.

Отмена этого требования связана с тем, что далеко не все владельцы начинают эксплуатировать транспорт сразу после регистрации. Обновлённые нормы позволят избежать ситуаций, когда собственник вынужден оплачивать страховку, не планируя использовать автомобиль в ближайшее время.

Порядок постановки на учёт ​

Процедура регистрации останется в целом прежней, но с 1 марта 2025 года наличие полиса ОСАГО перестанет быть обязательным условием. Для регистрации потребуются: паспорт гражданина РФ, паспорт транспортного средства (при наличии бумажного варианта), свидетельство о регистрации (при перерегистрации), договор купли-продажи и квитанция об оплате госпошлины.

Важно помнить: эксплуатация автомобиля без действующего полиса ОСАГО по-прежнему запрещена и карается штрафом в 800 рублей. Зарегистрировать автомобиль без полиса можно, только доставив его в ГИБДД на эвакуаторе, после чего машину необходимо переместить на стоянку.

Какие ещё изменения предусмотрены? ​

Помимо отмены обязательного ОСАГО при регистрации, закон вводит ряд других новшеств. Появится возможность мгновенного снятия автомобиля с учёта — ранее для этого требовалось ждать 10 дней после подачи заявления. Также при угоне ТС можно будет незамедлительно прекратить его регистрацию, что избавит прежнего владельца от начисления штрафов и транспортного налога.