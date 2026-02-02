Работа с полисами в разных статусах ​

Полисы в статусе "Черновик" ​

Полисы в статусе "Черновик" требуют дозаполнения данных. Пожалуйста, заполните все необходимые данные, затем нажмите кнопку "рассчитать". После расчета, выберите лучшее предложение по страховым компаниям. Затем, сгенерируйте платежную ссылку и отправьте ее клиенту для оплаты.

Полисы в статусе "Расчет" ​

Полисы в статусе "Расчет" требуют выполнения расчета стоимости ОСАГО по всем страховым компаниям. Пожалуйста, выполните расчет стоимости ОСАГО для всех доступных страховых компаний. Затем сгенерируйте ссылку на оплату и отправьте ее клиенту для осуществления платежа.

Полис не оплачен ​

Если вы запрашивали ссылку на оплату, но оплата еще не пришла, необходимо связаться с клиентом и отправить ему новую ссылку. Пожалуйста, сгенерируйте новую ссылку на оплату и убедитесь, что клиент получил ее для проведения оплаты.