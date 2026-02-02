Территориальные коэффициенты ОСАГО на 2025 год
Суть территориальных коэффициентов
Территориальные коэффициенты — это множители, применяемые к базовой ставке полиса автострахования в зависимости от региона регистрации транспортного средства. Эти значения существенно влияют на итоговую цену полиса ОСАГО.
Воздействие коэффициентов на стоимость полиса
Разные регионы России характеризуются различным уровнем аварийности. Страховщики учитывают статистику ДТП при расчёте коэффициентов. Территории с повышенной аварийностью получают более высокие коэффициенты, что увеличивает стоимость страховки.
Значения коэффициентов по регионам
Согласно страховой статистике, коэффициенты варьируются от 0,6 до 2,0 и выше в зависимости от территории. Крупные города с интенсивным дорожным движением, как правило, имеют более высокие коэффициенты, чем сельские районы.
Практическая польза для автовладельцев
Знание территориальных коэффициентов помогает водителям заранее оценить стоимость страховки при оформлении полиса ОСАГО. При смене региона проживания цена полиса может измениться в соответствии с коэффициентом новой территории.