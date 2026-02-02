Территориальные коэффициенты ОСАГО на 2025 год ​

Суть территориальных коэффициентов ​

Территориальные коэффициенты — это множители, применяемые к базовой ставке полиса автострахования в зависимости от региона регистрации транспортного средства. Эти значения существенно влияют на итоговую цену полиса ОСАГО.

Воздействие коэффициентов на стоимость полиса ​

Разные регионы России характеризуются различным уровнем аварийности. Страховщики учитывают статистику ДТП при расчёте коэффициентов. Территории с повышенной аварийностью получают более высокие коэффициенты, что увеличивает стоимость страховки.

Значения коэффициентов по регионам ​

Согласно страховой статистике, коэффициенты варьируются от 0,6 до 2,0 и выше в зависимости от территории. Крупные города с интенсивным дорожным движением, как правило, имеют более высокие коэффициенты, чем сельские районы.

Практическая польза для автовладельцев ​

Знание территориальных коэффициентов помогает водителям заранее оценить стоимость страховки при оформлении полиса ОСАГО. При смене региона проживания цена полиса может измениться в соответствии с коэффициентом новой территории.